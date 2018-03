Los 8 consejos para llevar tu bicicleta en el coche estas vacaciones

Con la llegada de Semana Santa surgen los viajes y los desplazamientos de ocio para poder hacer un poco de deporte al aire libre. Transportar de manera segura la carga es muy importante para garantizar la seguridad de los pasajeros. Sin embargo, cuando se habla de objetos de cierto tamaño como pueden ser una o varias bicicletas, pueden surgir las dudas. Por este motivo, Norauto, ofrece ocho consejos para llevar de forma segura la bicicleta en el automóvil.

1 - No todos los vehículos pueden transportar la bicicleta en el maletero. Todo va a depender del tamaño del vehículo y de la bicicleta. Por supuesto, es muy importante que haya una separación física entre ambos y que no exista la posibilidad de que la bicicleta pueda salir disparada contra los pasajeros en caso de frenazo. Por este motivo, se desaconseja batir los asientos y que las bicicletas vayan siempre bien sujetas dentro del coche.

2 - La mejor opción es llevar las bicicletas en un portabicis. Antes de decantarse por uno, hay que tener en cuenta el diámetro y la forma del cuadro de la bicicleta y consultar las diferentes opciones que hay en el mercado.

3 - Se puede optar por un portabicis de techo cuando la bicicleta no sobrepase el ancho del vehículo. Respecto al largo, la carga puede sobresalir hasta un 15% de la longitud del coche. Si sobresale, se debe señalizar. Se recomienda este sistema para bicicletas largas, además, no interfiere en el maletero.

4 - Otra opción es un portabicis de gancho de remolque. Está especialmente indicado si se usa con mucha frecuencia. Es necesario un gancho de remolque sobre el que se ancla el portabicicletas. Se suelen inclinar para dejar espacio y poder abrir el maletero. Es importante desmontarlo cuando no se utiliza y hay que tener en cuenta que el coche es más largo cuando se instala. Por este motivo, debe contar con pilotos y matrículas auxiliares.

5 - También se pueden transportar bicicletas con un portabicis de portón. Es más cómodo para subir y bajar las bicicletas, aunque también se debe desmotar cuando no se va a utilizar. Hay que tener en cuenta la anchura del vehículo (no puede sobresalir de los retrovisores) y no deben tapar pilotos ni matriculas. Si esto ocurre, se deben instalar pilotos y matrículas auxiliares junto con la señal V20. Puede no ser válido para todos los modelos de coche.

6 - Se debe comprobar en todos los casos que las bicicletas están bien sujetas en varias ocasiones, y si es necesario, reforzar esta sujeción.

7 - Mantener una velocidad adecuada durante la conducción. Evitar correr demasiado y las maniobras bruscas.

8 - Evita cargar el coche en exceso. Hay que tener en cuenta que a mayor peso, más tardará el vehículo en detenerse por completo. Además, esta carga afecta a la estabilidad del coche.