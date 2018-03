Diego Costa: "Griezmann sabe lo que le queremos y que es muy importante"

Entre las muchas preguntas que se le hicieron, varias de ellas se centraron en la polémica que se busca crear alrededor del delantero francés Antoine Griezmann. Diego Costa, compañero de equipo del astro francés, contestó a las preguntas que se le formularon diciendo que "lo mejor para él es quedarse en el Atlético".

"Griezmann sabe lo que le queremos y que es un jugador muy importante en el Atlético. Todavía está con nosotros y ojalá siga. Todavía no me ha dicho que se va a ir, él sabe lo importante que es y hacerlo sería una decisión suya. Yo estaría encantado de que se quedara, pero cada uno busca lo mejor para él y yo creo que es quedarse" comentó en una de sus respuestas.

"Creo que se va a quedar Griezmann, porque antes me llamaba siempre para que volviera al Atlético y ahora no me va a dejar solo. Así que le he dicho que no se vaya" concluyó el delantero hispano-brasileño.

El delantero también habló sobre la selección española y cómo ve el nivel de la misma. Se acordó de un ausente que ha llamado bastante la atención. "Echo de menos a Morata. Nos llevamos muy bien, es una gran persona y un gran futbolista. Ahora empezó a jugar otra vez y ojalá pueda estar en la próxima convocatoria, él y todos. Ser delantero aquí representa mucho" comentó sobre el delantero español del Chelsea.

"Cuando uno no marca siempre tiene esa presión, pero la felicidad la tengo siempre. Y los compañeros siempre me han dado su apoyo desde el primer día y me trataron de la mejor manera posible. Eso me ayudó mucho" comentó sobre su falta de gol en las últimas jornadas de la Liga Santander.

Por último habló sobre Sergio Ramos, defensa del Real Madrid, y dijo que "Sergio es un chico muy bueno, se lleva bien con todo el mundo. Pero ya hemos dejado claro que si en el derbi nos tenemos que pelear, vamos a pelear".