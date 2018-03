Montoro asegura que los Presupuestos incluirán una rebaja en el IRPF

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, aseguró este miércoles que el próximo proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 incluirá una rebaja en el IRPF.

El ministro respondió así durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados al portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, quien le preguntó si el Ejecutivo piensa incluir en los próximos PGE las medidas exigidas por la formación naranja para la reforma del IRPF.

En su intervención, Montoro recordó a Girauta que dicha rebaja está en el programa electoral tanto de Ciudadanos como del Partido Popular, y aseguró que el Gobierno "está dispuesto a consumar" dicha reforma. En este sentido, el titular de Hacienda señaló que la reforma ya estaba programada en los PGE cuando se estaban preparando en julio pero que el Gobierno "no tuvo la oportunidad de llevarla adelante".

"El proyecto del Gobierno es traer en los primeros días de abril el proyecto de PGE y esperamos el apoyo de Ciudadanos y otros partidos, al menos los que permitieron la aprobación del límite de gasto en julio, y que tengamos la normalidad y estabilidad política y económica que aseguran unos presupuestos", indicó el ministro.

Por su parte, Girauta pidió hacer memoria al ministro y citó un titular de un medio de comunicación de julio del 2017 en el que Montoro afirmaba que las reformas tributarias siempre se hacen al final de la legislatura y que se necesitan zanahorias para las negociaciones presupuestarias. "Dijo un rotundo no a nuestra propuesta de bajada del IRPF", afirmó el portavoz de Ciudadanos, para añadir que la bajada del IRPF se pactó a cambio del apoyo de su partido al 'techo de gasto' de 2018 aprobado en julio de 2017.

Dicho pacto, recordó Girauta, conllevaría elevar a 17.000 euros el mínimo salarial anual en 14 pagas a partir del cual se pagaría el IRPF, quedando exentos de pagar dicho tributo todos aquellos que quedaran por debajo de tal cantidad.

"¿Que yo he dicho que no? Le aseguro que nunca he dicho que no", respondió Montoro en su turno de réplica, para a continuación criticar a la oposición por "fiarse de unos titulares que son un síncope". "El ministro de Hacienda y Función Pública vive del Boletín Oficial del Estado, no de los titulares", concluyó con sorna el ministro.