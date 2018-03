UE y Reino Unido llegan a un acuerdo para el periodo de transición del Brexit

La Unión Europea y el Reino Unido han llegado a un acuerdo sobre el periodo de transición del Brexit de cara a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El representante del Reino Unido, David Davis, y el representante negociador de la UE, el francés Michel Barnier, han pactado aspectos fundamentales como el financiero o los derechos de los ciudadanos británicos en territorio europeo.

Ese periodo de transición se establece desde el 29 de marzo, fecha de la desconexión, hasta el 31 de diciembre de 2020.

Durante este tiempo, el Gobierno británico podría seguir cerrando tratados comerciales y aquellos ciudadanos que lleguena Reino Unido como expatriados contarán con los mismos derechos que hasta ahora.

Durante este tiempo de transición, el Reino Unido ya no participará en la toma de decisiones en las instituciones europeas, pero tendrá que respetar las reglas y leyes europeas

#Brexit - EU Chief Negotiator, @MichelBarnier on Gibraltar :



-"Gibraltar leaves the EU as the same time as UK"

-"All EU member states have indicated their full solidarity with Spain's position".

-"Negotiations ongoing between UK & Spanish government" pic.twitter.com/lTh8qYCs7A