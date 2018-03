Bibiana Fernández sigue estupenda a los 64 años. La actriz deja sorprendida a sus seguidores siempre que aparece en Instagram, pero especialmente, con una de sus últimas fotos. En ella Bibiana aparece desnuda en una paradisiaca playa de Bahamas.

Sin duda, la foto es de hace unos añitos. Concretamente de 1994. La actriz la rescató este fin de semana en una noche de insominio, tal y como recuerda en el texto que acompaña a la imagen.

"Me la quitarán las mentes bien pensantes pero tengo insomnio, y cuando la vi recordé a Miguel Montero, en esta época hice muchos desnudos, y él me decía mujer hazte alguna vestida para mandársela a mi madre, todo me trae recuerdos, si me la quitan no me importa, es que no me duermo".

"Ya hace unos añitos pero estás estupenda igual guapísima", "guapísima", "Me encantas" o "qué maravilla", son algunos de los comentarios que ha recibido la actriz en su cuenta de Instagram.