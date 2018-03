El PSOE acusa al Gobierno de "inventar la prisión permanente y la explotación del dolor"

La dirección del PSOE acusó este viernes al Gobierno que preside Mariano Rajoy de "inventar el tema de la prisión (permanente revisable) y la explotación del dolor por su incapacidad" para abordar los problemas que tiene España.

Así lo dijo el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en una entrevista a TVE recogida por Servimedia, en la que cargó contra PP y Cs por permitir el debate sobre la prisión permanente revisable ante el Pleno del Congreso en la "semana de duelo" que tenía España por el crimen del pequeño Gabriel Cruz.

"Lo que no puede ser es que este Gobierno, que es incapaz de gobernar, se nos tenga que inventar el tema de la prisión y la exploración del dolor por su incapacidad para hacer frente a Cataluña, a las pensiones, a la educación, al empleo. Y como no tiene respuesta para todo eso nos lleva a este debate infernal entre los ciudadanos de este país", afirmó Ábalos.

El dirigente socialista se zafó de las críticas al PSOE por mantenerse en la derogación de la prisión permanente revisable en este momento y señaló que "cada uno tiene que asumir su parte de responsabilidad", porque este debate se produce porque PP y Cs desbloquean el trámite parlamentario de la iniciativa del PNV que estaba parada desde octubre.

"Unos activan el proceso y otros lo tenemos que torear", expresó Ábalos, para después añadir que este debate lo activan PP y Cs y, si no lo querían lo tenían tan fácil como "no hacer nada". "Si quieres esta pena, no actives el mecanismo que lleve a su derogación", recriminó a PP y Cs.

Ábalos comentó que durante "un momento" en el debate parlamentario en el que tuvo que "pedir que paren los insultos en la bancada popular", porque se puso el nivel muy tenso pese a que el resto del debate fue "serio y responsable".