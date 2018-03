Al menos cuatro fallecidos en Miami tras el hundimiento de un puente peatonal

El hundimiento de un puente peatonal en Miami ha provocado el fallecimiento de al menos cuatro personas y deja nueve personas heridas. La infraestructura estaba en pleno proceso de construcción sobre una autopista de seis carriles en la calle Ocho a la altura de la avenida 109. Su derrumbe ha dejado atrapado a ocho vehículos que conducían por dicha carretera.

Los motivos que lo han provocado se desconocen por el momento. La construcción de este paso elevado comenzó el año pasado y estaba prevista su finalización para el 2019, y tenía como objetivo unir unos edificios de apartamentos de estudiantes situado en Sweetwater, en la periferia de la ciudad. El puente, por el que el Ayuntamiento de Miami aprobó un presupuesto de 14,2 millones de dólares, tenía una altura de 53 metros y un peso de 950 toneladas.

El gobernador de Florida, Rick Scott, compareció ante los medios de comunicación lamentando lo sucedido: "Estamos conmocionados por los sucesos que han tenido lugar en el puente FIU-Sweetwater" dijo Scott, que no precisó el estado en el que se encontraban los heridos hospitalizado.

Por otra parte, aseveró que continúan en el trabajo de búsqueda de información sobre los motivos del derrumbamiento.

.@FLHSMV is diverting traffic in Miami on SW 8th Street at 107th Avenue and 117th Avenue. Traffic remains backed up (and is expected to stay that way potentially for hours). FHP is asking all motorists to avoid the area as this is an active investigation.