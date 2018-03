El abogado de Ana Julia: "Para dar algo por probado, se requiere un juicio justo"

Ana Julia Quezada, acusada de acabar con la vida del menor Gabriel Cruz, ya tiene abogado. Se trata de Esteban Hernández que, de oficio, se encargará de defender a la que fuera novia de padre del niño de 8 años desaparecido en Níjar (Almería).

En declaraciones a COPE, Hernández ha pedido que no se hagan juicios mediáticos y recuerda que una persona solo puede ser declarada culpable cuando lo dicta un juez. El letrado desconoce si va a tener "una tarea sencilla" porque no dispone de más información que la que ha aparecido estos días en la prensa. Preguntado sobre si ha podido hablar con la presunta asesina del niño Gabriel, se ha acogido a su deber legal de guardar secreto. "Si le dijese alguna cosa, podría incurrir en algún delito", ha explicado.

"Desconozco si nadie ha querido defenderla. Si el detenido no tiene abogado, la ley establece que tenga un letrado de oficio. Y da la casualidad que yo estaba ayer de guardia para esos menesteres", ha señalado Esteban Hernández, que ha pedido respeto a la labor que le tiene "ordenado" la Constitución.

El abogado, además, ha criticado el juicio mediático que se ha creado en torno a Ana Julia. "La cobertura mediática está generando actuaciones violentas. Sin poder dar por probado algo, podríamos quitar la Constitución y años de evolución social en cuanto a la resolución de los conflictos. Para dar algo por probado, se requiere un proceso judicial justo", ha explicado. Hernández ha dicho entender "el sentir social" tras este doloroso crimen, pero ha recordado el caso de Dolores Vázquez, que fue "linchada social y jurídicamente" por el asesinato de Rocío Wanninkhof y finalmente fue absuelta.

Sobre la prisión permanente revisable, el abogado cree que "hay que legislar desde la serenidad y no a golpe de noticias", aunque no tiene una opinión "inamovible". Pese a todo, no cree que se pida esta condena a su defendida puesto que solo está pensada "para casos de terrorismo y extrema gravedad".

ESCUCHAR LA ENTREVISTA