Un aparatoso accidente de helicóptero ha dejado un balance de 5 muertos en Nueva York, Estados Unidos. El siniestro se produjo ayer frente a la costa oriental de la isla neoyorquina de Manhattan por causas aún desconocidas.

A Eurocopter AS350 went down in the East River near Roosevelt Island in #NYC at 7pm today. The helicopter reportedly is inverted in the water. Local authorities will confirm the number of people on board, their names and conditions. The #FAA is investigating.