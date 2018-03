Horas después de que se confirmara el fallecimiento del pequeño Gabriel, de apenas 8 años, y de que el cadáver del menor fuera localizado en el maletero del coche que conducía Ana Julia Quezada, la novia del padre, la madre del menor ha hablado por primera vez.

Patricia Ramírez, en declaraciones a 'Onda Cero', ha asegurado que "el pescaíto" [tal y como se conocía a Gabriel] "se nos va nadando para el cielo".

Rota por el dolor, ha comenzado su intervención agradeciendo el apoyo recibido estos días: "me gustaría dar las gracias a todo el mundo que se ha volcado en ayudarnos, tanto físicamente aquí en la investigación, como con mensajes de cariño. No tengo palabras para agradecerlo aunque esto no haya salido bien".

La madre del menor también ha pedido que "en honor al pescaíto, que nadie hable más de esta mujer. Que no aparezca en ningún sitio, y que nadie comparta mensajes de rabia, que no se extienda la rabia. Porque ese no era mi hijo, ni soy yo. Nos queda la fe y las buenas acciones. No se merece que se le dé cobertura".

En declaraciones a la Cadena Cope, Patricia ha confesado que "tenía la esperanza de ablandar a Ana Julia y que se viene abajo".