El motivo por el que McDonald's da la vuelta a su logotipo

McDonald's sorprendió a todos los clientes habituales del establecimiento de la localidad californiana de Lynwood con un gesto sorprendente y fratificante. La 'M' tradicional de su logotipo, se convirtió en 'W' por el Día Internacional de la Mujer.

Este detalle de voltear la 'M' viene del termino woman (mujer en inglés). Además, también se podía comprobar en los envases de todos sus productos. La directora de diversidad de la compañía, Wendy Lewis, justificó la decisión de esta manera: "Reconocemos así la contribución extraordinaria de las mujeres, desde las empleadas de nuestras franquicias a las proveedoras y socias comunitarias".

Añade posteriormente Lewis que seis de cada diez gerentes de los restaurantes son mujeres que inspiran "fortaleza y liderazgo". Sin embargo, algunos usuarios de Twitter exigen a la cadena de comida rápida que todos los trabajadores reciban "un salario equitativo" y que sea igual en "todos los géneros y colores".

I don't want to see a upside down McDonalds logo for Womens Day, just want an audit of their company showing everyone who works for them (from employees to cooperate) gets paid an equal fair wage across all genders and colors.