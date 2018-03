El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, se reunirán sorprendentemente el próximo mes de mayo con el objetivo de iniciar el diálogo para una "desnuclearización permanente", tal y como ha informado Washington. De llevarse a cabo el encuentro, que será histórico, permitiría poner fin a una escalada mundial de tensión que el régimen norcoreano lleva impulsando desde hace años. Nunca antes se han visto los dos dirigentes.

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned!