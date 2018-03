Un millón de personas, según las organizadoras, 170.000 según la Delegación del Gobierno, se manifestaron este 8 de marzo, Día de la Mujer, en Madrid, llenando el centro de la capital de voces que reivindicaban "justicia e igualdad para las mujeres" y convirtiendo la marcha en una convocatoria histórica, por la enorme participación registrada. La imagen se repitió en otras muchas ciudades de España, en las que decenas de miles de mujeres se echaron también a la calle para defender sus derechos y exigir igualdad.

Una marea morada incontable e incansable, como una primavera anticipada, invadió las calles de Madrid copando todos los rincones y sobre todo demandando "justicia e igualdad para las mujeres", porque de eso se trataba, al tiempo que alertaron al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que "las mujeres estamos en lucha" y se preguntaban "dónde está la ministra de Igualdad".

La Comisión del 8 de Marzo, la plataforma de organizaciones de mujeres que ha coordinado esta huelga feminista, considera un éxito el seguimiento de la convocatoria. Inés Gutiérrez, una de las 'voceras' de la comisión, aseguró que "ya formamos parte de la historia de este país", aunque reconoció que aún está pendiente "el desafío de hacer realidad nuestras demandas".

"Es evidente que esta huelga ya forma parte de la historia", resaltó Gutiérrez. Sin embargo, añadió que la lucha feminista "ni empieza hoy ni termina mañana", ya que no pararán hasta que "se cambien las actitudes" y "las formas de pensar".

Preguntada por el seguimiento, reconoció que "no podemos contabilizar cuántas camas se han quedado sin hacer o cuántos desayunos se han quedado sin servir", aunque "lo que ha pasado en esta jornada" es latente. En este sentido, destacó el seguimiento que ha tenido la huelga feminista en las universidades, con aulas prácticamente vacías.

Julia Santos, otra de las 'voceras' -como llaman a sus portavoces- de la Comisión 8 de Marzo, señaló que "hoy generaciones de mujeres nos hemos unido" y agradeció la colaboración de "todas las personas que han permitido que la huelga salga adelante" y "le han dedicado un poco de tiempo", al tiempo que recordó a aquellas mujeres que, por estar cuidando de alguna persona dependiente, no han podido manifestarse ni hacer huelga.

LA HORA DE LAS MUJERES

Era la hora de las mujeres que se emocionaban ante una Cibeles morada que se sumaba también a la manifestación. Allí estaban las profesoras, las enfermeras, las médicas, las abogadas, las periodistas, las estudiantes, las limpiadoras, las peluqueras... todo el universo laboral femenino, junto a políticas como Carmen Calvo, secretaria de Igualdad del PSOE, que celebró el "tirón a la conciencia" de todo el país que ha supuesto la huelga feminista para seguir construyendo la democracia respetando los derechos de todas las mujeres.

A su lado, el líder del partido, Pedro Sánchez, que llegó a las siete menos dos minutos a la pancarta socialista porque el atasco en Madrid era monumental, que ensalzó las movilizaciones feministas en España por la "vitalidad democrática" que demuestran, lo que entiende como un "compromiso social que trasciende lo ideológico" y "une a hombres y mujeres en una causa que es de justicia".

Remarcó que a partir de mañana hay que "seguir con la lucha", con iniciativas como la que ha presentado el Grupo Socialista bajo el nombre de Ley de igualdad laboral, que, además de la brecha salarial, quiere "abrir nuevos debates como la conciliación de la vida laboral y personal", que sufren sobre todo las mujeres por "el reparto inequitativo de las labores del hogar".

SINDICATOS

Los sindicatos también tuvieron protagonismo en la manifestación, como la secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO, Elena Blasco, que exigió al Gobierno y a los empresarios que establezcan medidas activas para "acabar con la desigualdad y la discriminación" de las mujeres.

Por su parte, la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, destacó que la huelga parcial de dos horas por turno convocada por CCOO y UGT "ha sido un éxito" y señaló que "la pelota está ahora en el tejado del Gobierno".

Decenas de miles de mujeres anónimas tenían ganas de reivindicar y decirle al mundo entero que cuando muere una mujer víctima de la violencia de género "no es una muerte, es un asesinato", que "gritamos porque estamos vivas, aunque no sabemos hasta cuándo", y se preguntaban también "dónde están, no se ven, los votantes del PP", al tiempo que demandaban "menos crucifijo y más trabajo fijo".

JÓVENES

A lo largo y ancho de la manifestación, miles de jóvenes se hicieron especialmente visibles. Dos de ellas son Sandra y Alba, estudiantes de Bachillerato en un instituto madrileño que reconocen haberse movilizado porque "somos el futuro", por lo que "si no nos concienciamos nosotras, no se va a concienciar nadie".

Su clase amaneció prácticamente vacía: "En la nuestra han ido solo dos personas. Estamos todos aquí y de hecho nos hemos ido encontrando", aseguró Alba. No obstante, según reconoció su compañera, "los chicos también se han sumado a la huelga, pero se han quedado en casa", cuando, a su juicio, "deberían estar aquí con nosotras".

"En nuestro entorno hay bastante conciencia feminista, aunque hay confusión sobre lo que implica y se están mezclando muchos conceptos que no tienen nada que ver", explicó Sandra, para continuar sin descanso con la proclama que sus compañeras vociferaban en ese momento: "Tranquila, hermana, aquí está tu manada", en alusión a la chica presuntamente agredida sexualmente en los Sanfermines de 2016 por un grupo de chicos que se hacían llamar 'la manada'.

POLÍTICOS

Otras ciudades en las que ha habido manifestaciones multitudinarias:

Barcelona ha sido otra de las ciudades en las ha habido una multitudinaria manifestación que ha terminado en la Plaza de Cataluña con música, y actos reivindicativos como la lectura de un manifiesto.

Mi madre, recién jubilada, me está mandando fotos a cascoporro de la manifestación en Terrassa. Las dos nos quedamos con esta por varios motivos. 💪💪💪 #todasparamos #8Marzo Barcelona pic.twitter.com/3rz4In4bL3 Silvia Cruz Lapeña (@silviacruz_news) 8 de marzo de 2018

Én Málaga también ha habido una grán manifestación histórica por los números que ha manejado, y es que más de 20.000 personas han recorrido las calles de la ciudad andaluza para protestar en contra de la desigualdad.

MANIFESTACIÓN FEMINISTA | Málaga se suma al 8-M y arrancan las concentraciones con gran cantidad de manifestantes en esta jornada reivindicativahttps://t.co/MsxpkV3wAc pic.twitter.com/GP7MOHSZNW 101Tv Málaga (@101tvMalaga) 8 de marzo de 2018

En Valencia se han manifestado más de 100.000 personas y han recorrido todo el centro de la ciudad levantina.