Lo más buscado por los españoles en Google cuando su búsqueda empieza por "cuánto cuesta" ha sido "cuánto cuesta Netflix". La plataforma de vídeo bajo demanda llegó a nuestro país en octubre de 2015 y desde entonces, no ha parado de crecer.

El segundo término más buscado es "cuánto cuesta Amazon Prime" y el tercero "cuánto cuesta renovarse el DNI".

Alemanes y suecos: unos buscan tecnología y otros animales

Un caso muy curioso ha sido ver qué es lo que más interés genera en Alemania y Suecia cuando sus búsquedas empiezan por "cuánto cuesta". Los alemanes quieren saber, en primer lugar, el precio de Netflix, al igual que los españoles.

Después, continúan con el iPhone X y la PS4 como términos más buscados. En cambio, los suecos parecen estar enamorados de los animales, pues lo que más interés les ha generado ha sido saber el precio de un perro, de un hamster y de un caballo.

Las búsquedas más curiosas: desde el precio de una boda hasta transportar un piano

¿Qué relación hay entre pianos y Finlandia? No tenemos las cifras exactas de cuántos pianos hay en este país o la popularidad de este instrumento. Lo que sí sabemos es que "cuánto cuesta transportar un piano" ha sido el tercer término más buscado por los finlandeses.

Francia es otro país que ha dado búsquedas bastante divertidas. Lo más buscado ha sido "cuánto cuesta un billete de tren" y, después, "cuánto cuesta una boda" y "cuánto cuesta un divorcio". En el país galo parece ser que están interesados tanto en casarse como en divorciarse. No está de más saber cuánto me voy a gastar si me caso, pero también es bueno saber cuánto me va a costar el divorcio.

Por su parte, los belgas están muy interesados en saber cuánto cuesta traer un niño al mundo. "Cuánto cuesta parir" y "cuánto cuesta un bebé al mes" han sido los términos más buscados. En cuanto a Italia, su término más buscado también ha sido Netflix, pero el segundo ha sido "cuánto cuesta un caballo". Algunos se ponen una serie con sofá y manta mientras otros quieren comprarse un caballo.

¿Y tú? ¿Has realizado alguna vez este tipo de búsquedas?