El expresidente del Gobierno Felipe González ha sido el último en sumarse a la lista de ausencias en la 'Escuela de buen gobierno' que organiza el PSOE y con el que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quería escenificar la unidad en el partido.

González no había comprometido su presencia hasta saber de su agenda internacional pero un viaje a Portugal los días de la escuela -16,17 y 18 de marzo- le impide su participación.

En una entrevista en el Canal 24 horas, el líder del PSOE lamentó esta ausencia y calificó como una "pena" que González no pueda compartir su "experiencia". "Es una pena, he estado hablando además precisamente con él y me ha trasladado que se iba a Portugal ese fin de semana y hemos quedado en vernos después de su viaje", explicó Sánchez.

Además de González, Alfredo Pérez Rubalcaba es el otro ex secretario general del PSOE que no acudirá a estas jornadas con las que, como dijo Sánchez, quería escenificar la unidad en el partido tras las primarias. José Luis Rodríguez Zapatero y Joaquín Almunia sí estarán en esta 'Escuela de buen gobierno'.