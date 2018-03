'Le Figaro' vende hoy más caro el periódico a los hombres que a las mujeres

El diario francés 'Libértarion', uno de los más vendidos en Francia, ha puesto en marcha una curiosa iniciativa para evidenciar las injusticias salariales, con motivo del día internacional de la mujer trabajadora, que se celebra este 8-M.

La brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo del 25% en Francia, y por ello, para denunciar este injusta situación, el periódico ha decidido aplicar la misma diferencia a su precio de venta. Es decir, cobrará 0.50 € más a los hombres que a las mujeres.

Demain, deux unes et deux prix pour le même journal. L'écart de salaires entre les hommes et les femmes est toujours de 25% en France. Pour mettre en évidence cette injustice, @libe a décidé d'appliquer la même différence à son prix de vente, soit 0,50 € de plus pour les hommes. pic.twitter.com/L3QCwO4vlb