Marcus McGuane, el relevo inglés de Gary Lineker en el Barça

El mítico delantero inglés Gary Lineker tiene relevo a corto plazo. Ernesto Valverde ha depositado su confianza en Marcus McGuane de cara a la Supercopa catalana que el club azulgrana jugará frente al RCD Espanyol.

McGuane, londinense nacido en el barrio de Greenwich el 31 de marzo de 1999, es un centrocampista que se ha forjado en las categorías inferiores del Arsenal desde los seis años, hasta el punto de que Wenger le hizo debutar con el primer equipo de los gunners esta misma temporada.

El filial barcelonista puso sus ojos en este joven talento, al que fichó el penúltimo día del mercado de fichajes para las próximas cinco temporadas. Es un futbolista polivalente que además puede jugar como carrilero derecho, con proyección ofensiva.

Gary Lineker, asombrado con el futbolista, le ha felicitado a través de su cuenta de Twitter por su primera convocatoria.

