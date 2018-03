Descubierto el portaaviones USS Lexington, desaparecido en la Segunda Guerra Mundial

El pasado domingo en la costa australiana, Allen, cofundador de Microsoft y dueño de la compañía Vulcan, que se dedica a la exploración submarina, descubrió la nave a una profundidad de tres kilómetros en el mar del Coral, unos 800 kilometros al este de la costa, según la 'BBC'.

El barco se hundió durante la Batalla del Mar del Coral, del 4 al 8 de mayo de 1942, en la que fallecieron más de 200 tripulantes.

We've located the USS Lexington after she sank 76 yrs ago. #RVPetrel found the WWII aircraft carrier & planes more than 3000m (~2mi) below Coral Sea near Australia. We remember her brave crew who helped secure 1st strategic US win in the Pacific Theater https://t.co/20ehjafD7d pic.twitter.com/HIvxNUDbsX