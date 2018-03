La Guardia Civil toma declaración a la novia del padre de Gabriel, el niño desaparecido en Níjar

La Guardia Civil ha interrogado este miércoles a la novia del padre de Gabriel Cruz, el niño desaparecido el martes de la semana pasada en Níjar (Almería). Su declaración, según ha informado 'Espejo Público' se enmarca dentro de la normalidad puesto que fue ella quien vistió al pequeño el día de su desaparición, y también quien encontró la camiseta blanca con ADN del menor.

Debido al shock inicial al descubrir la prenda, la novia del padre no puedo prestar declaración el sábado, por lo que, unas horas después, la Guardia Civil le ha llamado para tomarle declaración. De esta manear quieren conocer todos los detalles de la camiseta, puesto que es una de las principales líneas de investigación.

Esta mañana el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha visitado a los padres de Gabriel, para contarles las últimas novedades de la investigación.

"Los he visto con la lógica preocupación pero también con la esperanza de que cuanto antes pueda aparecer el niño. He querido saludarlos, darles ánimos y que tengan esperanzas. No hay ningún dato. Vamos a tener ahora una reunión pero lo que se está haciendo es trabajar y trabajar como lo saben hacer los cuerpos y fuerzas de seguridad y por tanto a ellos hay que dejarlos que trabajen", ha asegurado.