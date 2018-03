Camps declara en el Congreso que las cuentas del PP Valenciano fueron "absolutamente legales"

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps afirmó este martes a su llegada al Congreso de los Diputados que no está "preocupado", porque ha trabajado de manera "honrada" en el Partido Popular.

Camps realizó estas declaraciones a su llegada a la Cámara Baja, donde hoy comparece en la comisión de investigación sobre la financiación del Partido Popular. Asimismo, mañana lo hará como testigo en el juicio que se desarrolla en la Audiencia Nacional por la rama valenciana del 'caso Gürtel'.

La llegada del exdirigente del PP valenciano al Congreso provocó un gran revuelo mediático y Camps, que no perdió la sonrisa en ningún momento y no se negó a responder a las preguntas de los periodistas, aseguró que no está "preocupado" por su comparecencia de este martes, porque "desde luego" que no hubo financiación ilegal en la rama valenciana del partido.

Lamentó que tanto empresarios como gente de la 'Gürtel' que "durante nueve años" han declarado que no hubo financiación ilegal en el PP ahora cambien su versión y agregó que "los que cambian de opinión son los que tienen que decir por qué cambian de opinión". También fue preguntado por las declaraciones del ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa y por las de Álvaro Pérez 'El Bigotes', aunque se mostró cauto a la hora de expresar su opinión. "Veremos lo que me preguntan", remarcó.

Subrayó que todo el PP "representamos el partido de Mariano Rajoy". "Yo sé mi verdad y la he defendido siempre. Llevo varios años para mi desgracia con algunas imputaciones e investigaciones de las que, de momento, se ha demostrado que lo que yo decía era lo correcto", aseveró.

A la pregunta de si mantiene que todo se hizo fenomenal, contestó sonriendo: "La palabra fenomenal, ¿eh?". En su última declaración ante la Fiscalía Anticorrupción por la construcción del circuito urbano de Valencia para la celebración del Gran Premio de Fórmula 1, el expresidente de la Generalitat defendió ante los medios de comunicación que "todo se hizo fenomenal en la Fórmula 1".

Por último, sobre su declaración de este miércoles en la Audiencia Nacional, aseguró que va como testigo y que no está preocupado. "Cuando uno no ha hecho nada más que trabajar honradamente es imposible que esté preocupado", indicó.

Camps entró al Congreso por la puerta de Cedaceros rodeado de periodistas, cámaras de televisión y fotógrafos mientras respondía con una sonrisa permanente en la cara. En el hall previo a la Sala Ernest Lluc, donde iba a comparecer, fue recibido por varios diputados populares, entre ellos Carlos Rojas y Eloy Suárez, que le estrecharon la mano y le saludaron con el trato de "president".

Camps está investigado por presuntas irregularidades en las contrataciones de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, que es una de las piezas separadas del 'caso Gürtel', y también está siendo investigado por supuestas irregularidades en la gestión de la Fórmula 1 de Valencia y por la construcción del trazado de ese circuito.