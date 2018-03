Los motivos por lo que Albert Rivera no hará huelga el 8-M

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado esta mañana los motivos por lo que no hará huelga este jueves, 8 de marzo, día en el que numerosos colectivos de mujeres piden que se haga un paro general para reivindicar, entre otros asuntos, que se adopten medidas para conseguir la igualdad real de mujeres y hombres.

Rivera, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Permanente de su partido, ha asegurado que "no apoyamos la huelga general anticapitalista que han convocado porque no somos anticapitalistas, básicamente. Ser feminista no significa ser anticapitalista: defender la igualdad de las mujeres no obliga a ser de una ideología u otra".

Lo que sí hará su partido es asistir a las marchas convocadas. "El día 8 apoyaremos la manifestación como hicimos el año pasado. Varios miembros de la ejecutiva nacional saldrán a la calle en defensa de la igualdad y la mujer trabajadora".

"Sí estaremos celebrando ese día, pero no confundiendo la reivindicación de la igualdad de las mujeres con la obligatoriedad de hacer huelga", ha remarcado.