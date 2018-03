Pedro Sánchez: "Rajoy parece un conductor dormido al volante del país"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha acusado esta mañana al presidente del Gobierno de ser un dirigente que no tiene la suficiente fuerza para tomar las medidas que necesita España. Además ha criticado que Ciudadanos sea su cómplice.

En una entrevista en 'Telecinco', el líder socialista aseguró que "Rajoy parece un conductor dormido al volante del país y Rivera un copiloto que no está dispuesto a despertarle".

Sánchez, que ha pedido a ambas formaciones que decidan "si van a aprobar los presupuestos y, si no, convocar elecciones", ha recordado que los españoles no pueden permitirse el "lujo de estar dos años más varados", con un Gobierno y su socio que no aclaran "si confían o desconfían el uno del otro".

Sobre la decisión de los independentistas de proponer en Cataluña a Jordi Sànchez como candidato a la investidura, el secretario general del PSOE ha recordado que esto no ofrece "ninguna solución, cero".