5:48 - MEJOR PELÍCULA: ¡LA FORMA DEL AGUA!

5:38 - MEJOR ACTRIZ: Frances McDormand por 'Tres anuncios en las afueras': Es el segundo Oscar para Frances McDormand, que ya ganó como protagonista por 'Fargo' en 1997.

5:30 - MEJOR ACTOR: ¡GARY OLDMAN! Por 'El instante más oscuro'.

5:15 - Mejor Dirección: Guillermo del Toro por 'La forma del agua': Por cuarta vez en cinco años, el premio al Mejor Director es para un mexicano

5:00 - Mejor Canción: 'Remember Me' de 'Coco': Robert Lopez y Kristen Anderson-Lopez ganan su segundo Oscar tras el conseguido con 'Let It Go'

4:55 - Mejor Música: 'La forma del agua': Este es el segundo Oscar para Alexandre Desplat, que ya ganó por 'El gran hotel Budapest'.

4:50 - Mejor Fotografía: 'Blade Runner 2049'

4:40 - Mejor Guión Original: 'Déjame salir'

4:35 - Mejor Guión Adaptado: 'Call Me By Your Name'

4:30 - Mejor Corto de Ficción: 'The Silent Child'.

4:15 - Mejor Corto Documental: 'Heaven Is a Traffic Jam on the 405'.

4:00 - Mejor Montaje: 'Dunkerque'. ¡TERCER OSCAR YA!

3:50 - Mejores Efectos Visuales: 'Blade Runner 2049'

3:41 - Mejor Corto de Animación: 'Dear Basketball'. ¡Sube a recogerlo Kobe Bryant!

3:30 - Mejor Actriz Secundaria: Allison Janney por 'Yo, Tonya'

3:25 - Mejor Película de Habla No Inglesa: 'Una mujer fantástica' (Chile).

3:00 - Mejor sonido: ¡'DUNKERKE' también!

2:50 - Mejores efectos de sonido: ¡'DUNKERKE'!

2:40 - Mejor Película Documental: 'Ícaro'

2:34 - Mejor Diseño de Vestuario: 'El hilo invisible'.El de 'El hilo invisible' es el segundo Oscar para el diseñador de vestuario Mark Bridges, que ya ganó por 'The Artist'.

2:28 - Mejor MAQUILLAJE: ¡El instante más oscuro!

2:20 - ¡PRIMER PREMIO! Mejor actor de REPARTO: SAM ROCKWELL, de 'Tres Anuncios en las afueras'.

Se acordó de sus ídolos y de cómo empezó en el cine, recordando a sus padres.

-------------------

1:44 - Taraji P. Henson llega a la alfombra roja de los Oscars.

1:30 - Jennifer Garner, sobre la alfombra roja del Dolby Theatre en Los Ángeles.

1:25 - Jennifer Lawrence yMargot Robbie también entran en escena.

1:17 - Daniel Kaluuya, 'Déjame salir', sobre la alfombra roja de los Oscars.

00:45 - Algún día, ¡queremos tener la elegancia de Helen Mirren en la 'red carpet' de los #Oscars!

00:40 - James Ivory, con un detalle del guionista de 'Call Me by Your Name', con el dibujo del protagonista en la camisa de su esmoquin.

00: 29 - ¿Salma Hayek no sabía que ponerse?

EN VIVO 🚨 ¿Salma Hayek no sabía que ponerse? Contadnos qué os parece este vestido en los comentarios.



Síguelo con @mvfalcon_ ▶️ https://t.co/5JfLIoid4j pic.twitter.com/tSUU8rmTbu QUÉ.es (@quediario) 4 de marzo de 2018

00:27 - ¡Laura Dern, de Big Little Lies y Star Wars Los Últimos Jedi, en la alfombra roja de los Oscars!

00:24 - ¡Sam Rockwell, gran favorito para llevarse el #Oscar2018, posa con su mujer Leslie Bibb en la 'Red Carpet'!

00:20 - ¡Jane Fonda deslumbra como cada edición! La reina de los Oscars:

00:17 - Siempre con la elegancia clásica. El eterno galán, ¡Christofer Plumer llega a la 'red carpet' de los #Oscars!

00:13 - La gala estará llena de mensajes feministas, en modo reivindicativo. Casey Affleck (acusado hace años de abusos sexuales) no entregará el premio a Mejor Actriz principal. Por primera vez lo entregarán mujeres: Jennifer Lawrence y Jodie Foster (la segunda dirigió a la primera en El Castor).

23: 59 - Kelly Marie, de Star Wars The Last Jedi, también entra en la alfombra roja.

23:55 - Los X-Men llegan a la 'red carpet':

23:50 - ¡Zoey Deutch entra en escena también! Aparece después Patrick

23:47 - ¡Tom Holland está ya en casa!

23:45 - Blanca Blanco también llega a la 'red carpet'

23:40 - Sofia Carson, de las primeras en aparecer en la alfombra roja.

23:30 - El humorista Jimmy Kimmel como presentador. Esto ha dicho para los más temerarios:

"Si pensáis que metimos la pata con el final del año pasado, ¡esperad la que hemos preparado para el show del 90 aniversario! Presentar los Oscar fue un momento culminante de mi carrera"

23:10 -?La ceremonia que organiza la Academia de Hollywood comienza a las 17.00, hora local (02.00 GMT del lunes).

23:05 - La Alfombra Roja empezará a dejar las primeras imágenes de la noche sobre las 23:30.

23:00 - ¡Buenas noches y bienvenidos a la retransmisión en directo de la gala de los OSCARS 2018!

La gala de la 90º edición de los Oscar se celebra esta noche en el teatro Dolby de Los ?ngeles con la película, La forma del agua, del cineasta mexicano Guillermo del Toro, como favorita con 13 nominaciones. Por detrás de La forma del agua aparecen como aspirantes destacadas Dunkerque y Tres anuncios en las afueras, con ocho y siete candidaturas, respectivamente.

Sigue en directo la gala de los Oscar, desde la alfombra roja hasta la entrega de premios y las fiestas posteriores.