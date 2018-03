La CUP rechaza la opción de investir a Jordi Sànchez como sustituto de Puigdemont

La CUP ha descartado este fin de semana apoyar la propuesta de JxCat de proponer al exlider de ANC en prisión, Jordi Sànchez, como candidato a la presidencia de la Generalitat de Catatuña.

Así lo ha acordado el consejo político de la formación independentista, tal y como ha confirmado su diputado Vidal Aragonés. "Rechazamos la propuesta de acuerdo de JxCat y ERC porque supone una sumisión total a la legalidad española y no hacer políticas sociales", ha asegurado.

De esta manera se da por descartado un acuerdo a tres bandas, junto a Esquerra.

➡️"Si hi ha un ple d'investidura, ens abstindrem. No volem gestionar engrunes, l'autonomisme no ens permet avançar en matèria social" @VidalAragones #PerLaRepública pic.twitter.com/ZJzEEECJw1