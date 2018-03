La 90ª edición de los Premios Oscar, los premios de la Academia de Hollywood, tendrá como maestro de ceremonias una vez más a Jimmy Kimmel. La gala y la entrega de los Premios Oscar tendrán lugar a partir de las 2:30 de la madrugada (hora española) hasta las 5:00 aproximadamente.

Para seguir los Premios Oscar 2018 en directo, Movistar + realizará un especial, presentado por Gemma Nierga, a partir de las 23:30 horas en #0 y Movistar Estrenos. Estará acompañada de Carlos Areces y las especialistas Isabel Vázquez, Anabel Vázquez y Elena Neira.

En Estados Unidos será la ABC la encargada de seguir en directo la ceremonia. A partir de las 00.30, Movistar dará paso a la señal de la ABC para mostrarnos la alfombra roja y, a partir de las 02:00 en Movistar Estrenos se verá la entrega de premios.

Para los que prefieran la radio, RTVE realizará una retransmisión de la gala en directo en un especial 'De película' dirigido por Yolanda Flores que acercará a los oyentes la magia de esa noche. Ofrecerán entrevistas con Sebastián Lelio ('Una mujer fantástica') y Ziad Doueiri ('El insulto'), ambos candidatos al Oscar a mejor película de habla no inglesa.

