Al menos dos fallecidos en Michigan tras un tiroteo en el campus de la Universidad Central

La Universidad Central de Michigan ha lanzado un aviso a través de las redes sociales instando a todos los que se encuentren en las instalaciónes de la Universidad a que se refugien. El tiroteo se inició en el edificio Campbell Hall de la facultad, que se encuentra en la ciudad de Mount Pleasant.

There has been a report of shots fired at Campbell Hall on campus. Suspect is still at large, police advise all to take shelter. If you see something suspicious, call 911.

La universidad cuenta con 18.000 estudiantes y la Policía ha comunicado que el sospechosos del tiroteo debe estar armado y ha concretado que se trata de un hombre negro.

CMU police confirm two individuals were fatally shot at Campbell Hall on campus this morning. The deceased are not students and police believe the situation started from a domestic situation. There are no additional injuries; suspect is still at large: https://t.co/AxvPn3N0s0