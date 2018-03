Martínez Maillo (PP): "No se puede ser presidente fugado en el exilio ni tampoco desde la cárcel"

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, aseguró este viernes que "no existe ni va a existir la república en el exilio", después de que Carles Puigdemont anunciase ayer su renuncia "provisional" a presidir la Generalitat catalana y propusiese a Jordi Sànchez para esa responsabilidad, que deberá ejercer en "estrecha colaboración" con un Consejo de la República encargado de liderar el camino hacia la independencia tanto desde dentro como desde fuera de Cataluña.

En una entrevista en Antena 3, el 'número tres' de Mariano Rajoy en Génova sentenció que "no se puede ser presidente fugado en el exilio ni tampoco desde la cárcel" y criticó que los separatistas sigan "con los mismos planteamientos surrealistas, manteniendo el engaño y el fraude a los ciudadanos que les han votado".

"El único Gobierno que puede existir en Cataluña es el que salga del Parlament, elegido democráticamente y por personas que no estén inhabilitadas ni en procedimientos judiciales", advirtió Maíllo, antes de subrayar que el Ejecutivo central no permitirá que haya "ningún gobierno ilegítimo o paralelo en Bruselas a costa del erario público".

Remarcó que "no existe ni va a existir esa república en el exilio", porque "es imposible y solo está en la imaginación de los independentistas". "Puigdemont es una persona prófuga, que vivirá no sabemos de qué, pero, desde luego, no del dinero público", reiteró el coordinador general de los populares.

En este contexto, Maíllo reclamó a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, que presente su candidatura "para visualizar que hay alternativa, que el constitucionalismo está unido y que las líneas de futuro no solamente las marcan los independentistas".