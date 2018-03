Twitter ha cumplido con una de las demandas que los usuarios reclamaban desde los inicios de la red social. A partir de ahora, la red social fundada en California ha lanzado la opción de "Elementos guardados", que permitirá guardar tuits o hilos que los usuarios consideren interesantes y quieran leerlos en cualquier momento.

De esta manera, esta herramienta será complementaria a la tradicional opción de marcar como favorito los comentarios. Ésta última hacía llegar una notificación a la persona que había publicado el tweet y quedaba clasificado en la categoría "Me gusta" del perfil que había marcado como favorito la publicación, que ahora es en forma de corazón.

Found something historic?

Don't want to forget a joke?

Article that you want to read later?



Save the Tweet with Bookmarks, and come back to it whenever you want. Only you can see your Bookmarks. pic.twitter.com/fM2QLcOYNF