Puigdemont renuncia 'provisionalmente' a ser investido y propone al preso Jordi Sànchez como candidato a la presidencia

El ex president Puigdemont ha dado un mensaje institucional en el que ha dado a conocer su decisión de renunciar "de manera provisional" a su candidatura para ser investido presidente de la Generalitat de Cataluña y ha declarado que hay que respetar "la voluntad democrática de los representantes del pueblo de Cataluña y la que fue expresada en el referéndum".

Declaró que "la única salida a un conflicto político es la política. Nos toca a nosotros poner política donde otros ponen violencia policial, judicial y económica". También anunció que sus abogados internacionales va a presentar una demanda contra el Estado español a su nombre ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Con respecto al candidato que propone para que sea investido como presidente de la Generalitat, ha declarado que Jordi Sànchez "representa probablemente como nadie los valores de Junts per Cataluña. Y es un hombre de paz. Y es un hombre injustamente encerrado en una prisión", y le propone como futuro candidato.

También ha dicho que "obviamente esta decisión no garantiza completamente la restauración de nuestra autonomía, que se ha visto gravemente damnificada por el autoritarismo del Estado. Pero nos dará la libertad para poder emprender la próxima fase del camino hacia la independencia y el despliegue de la República Catalana desde espacios más libres y democráticos que el actual Estado español y el actual sistema institucional que se encuentra bajo libertad vigilada".

En cuanto a su decisión dice que se fundamenta en una "única razón" y es que en las condiciones en las que se encuentran "esta es la única manera de acordar un nuevo Gobierno lo más rápido posible y que respete el acuerdo y la voluntad del pueblo de Cataluña: que nuestras instituciones han de continuar gobernadas por el independentismo y no por el utilitarismo del 155", ha apuntado Puigdemont.

Con respecto a la independencia ha comentado que no existe "ninguna motivación individual es indispensable para nuestro movimiento. Y sé que el camino es largo y está lleno de dificultades" y ha señalado a la capital, como centro del gobierno apuntando que "Madrid no tendrá ninguna excusa para continuar con la ocupación de nuestras instituciones. Ninguna excusa para que Madrid ignore nuestra voz".

Ha terminado hablando sobre su situación actual diciendo que "todo el mundo lo tenga claro: no claudicaré, no renunciaré, no me retiraré, ante la actuación ilegítima de los que han perdido en las urnas. Ni ante la arbitrariedad de quienes están dispuestos, dicen, a pagar el precio de abandonar el Estado de derecho y la justicia por defender la unidad de la patria. Tengo plena confianza de que ganaremos. Y que un día, espero que bien pronto, podré volver a Cataluña como un hombre libre" y ha cerrado su declaración asegurando que continuaran con "la lucha legal y política hasta el final, porque tenemos derecho" y con un sonoro "visca Catalunya".