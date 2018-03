Después de la falta de pollo, este es el nuevo problema que tiene KFC

KFC vuelve a verse en problemas después de que la "falta de pollo" le obligara a cerrar más de 700 restaurantes en todo el Reino Unido. El motivo era un "problema logístico" de la empresa DHL, encargada del transporte de las materias primas. Ahora, la cadena de comida rápida se ha quedado sin existencias de salsa en Inglaterra.

La 'BBC' se ha hecho eco de esta noticia, que ha provocado la indignación en Twitter de los clientes más habituales, hartos de los continuos problemas que está sufriendo la cadena de restauración. Comentarios como "Esta Inglaterra: calamidad para todos" o "KFC se ha quedado sin salsa: espero que todos los que votaron por el Brexit estén contentos" son algunos ejemplos de enfado.

Ante las numerosas quejas recibidas, la cuenta oficial de KFC británica de atención al cliente pidió perdón a una usuaria que denunciaba un pedido que no pudo realizar. El servicio alegó que "tratarán de buscar una solución a este problema de servicio que impide que haya artículos que no estén disponibles".

Sorry about this. We're still finding our feet after our delivery issue so some items may not yet be available. We'd like to make it up to you though so please DM us with more information and we'll see what we can do ^SB