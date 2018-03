"Ir bien aseada" y "marcar culete": los consejos del Ayuntamiento de Zaragoza para ligar

El Ayuntamiento de Zaragoza ha publicado una guía en la sección de Juventud de la web del consistorio enfocada a dar consejos para ligar. Está redactada por jóvenes de 15 a 17 años de varios centros escolares de Aragón como parte de un programa de educación sexual.

"La primavera, dicen, la sangre altera; todo puede empezar con un coqueteo, una miradita, una sonrisa, una cena de fin de curso, un viaje de estudios, una conversación por el Tuenti.

Los consejos para ligar según los CHICOS son los siguientes:

- Ir bien vestida, con ropa ajustada, insinuar escote o tanga, depilarse y mostrarse femenina.

- Mostrarte natural, sonreír y tontear.

- Llevar la iniciativa, ser decidida y atrevida.

- Ser simpática y amable, divertida, cariñosa y muy fiestera.

- Echar miradas insinuantes, gestos picarones y expresar deseos y sentimientos.

- Aparecer como una chica extrovertida comunicativa y sexi.

- Ir muy aseada, arreglada y con maquillaje.

- Acercarse e interesarse por él, confiar en él y conversar de lo que a él le gusta.

- Llevar la iniciativa con las citas, verse a solas, llevar un chupa chups en la boca y cruzar la mirada.

- Llevar condones en el bolso

- Agregarlo como amigo en Facebook o Tuenti. Messenger también.

Siguiendo esta línea, los consejos para ligar según las chicas son:

- Ir con vaqueros ajustados y marcar culete.

- Ducharse, lavarse los dientes, vestir bien y oler mejor.

- Cruzarse de miradas, con una sonrisa interesada. Además, hablarle cerca al oído.

- Ser detallista, tener personalidad propia y llevar la iniciativa.

- Hacerla reír, saber escuchar, sorprenderla y valorar su interior.

- Ser divertido, inteligente, algo chulillo y con un toque romántico.

- Ser conversador, simpático amable, con estilo propio y que exprese sentimientos.

- Descubrir los gustos, mostrarse sensible ante los problemas, ser educado, comprensivo y fiel.

- Tratarla bien, defenderla y aportarle confianza y seguridad.

- Caer bien a las amigas, suelto al hablar, bailar con ella y ser algo difícil.

- Hablar por las redes sociales.

- Tener cierta experiencia y llevar condones.

La guía también incluye "consejos para seguir soltero/a". A ellas les recomienda no "tirarse pedos", "hacerse la dura, ser marimacho y tener mala pinta". También "no estar demasiado pendiente de su físico, hablar de estudios y ser amargada". Y a ellos: no "ser friki" o "hablar solo de fútbol y coches".

El pasado mes de febrero, el Ayuntamiento de Zaragoza lanzó una guía con recomendaciones sobre cómo hacer rayas de cocaína o sobre el tipo de cannabis que se debe consumir dependiendo del efecto que se busque.