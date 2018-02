Rex: el perro que recibió varios disparos para proteger a su dueño

Javier escuchó cómo se rompía la puerta corrediza y, al estar hecha sólo de vidrio, se oyó un golpe muy fuerte. Su perro Rex corrió abajo y comenzó a ladrar. De pronto Javier escuchó a un hombre gritar: "el perro me ha mordido, agarra al perro". A continuación se asomó por la ventana. Al ver que no era nadie conocido decidió esconderse y pedir ayuda.

Cuando los asaltantes llegaron hasta Javier, Rex no dudó en interponerse entre los asaltantes y él, por lo que recibió cuatro disparos. Aunque ya contaba con varias heridas causadas por los intrusos, no dudó en subir a proteger a su dueño.

Tras los disparos, el protagonista de esta historia requería de unas costosas cirugías, por lo que sus dueños junto con familia y amigos no dudaron en crear una colecta de dinero a través de 'Go found me' bajo el lema de: "Help Save Rex the Heroe Dog" para recaudar fondos y así poder llevarlas a cabo.

La colecta tuvo éxito gracias a la enternecedora historia y Rex se está ya recuperando satisfactoriamente de su primera intervención.