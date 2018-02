El PSOE considera una "cortina de humo" las deducciones del IRPF anunciadas por Montoro

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aseguró este martes que el Gobierno ha lanzado una "cortina de humo" al anunciar nuevas deducciones en el IRPF para "no resolver el problema de fondo" que existe con la situación del sistema público de pensiones.

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, anunció este martes la inclusión en la próxima reforma del IRPF de deducciones para los mayores para compensar los costes de dependencia inherentes a la edad.

Preguntado por esta cuestión, Sánchez afirmó, en declaraciones a Cuatro recogidas por Servimedia, que el Gobierno, con esta medida, "simplemente está poniendo una cortina de humo para no resolver el problema de fondo", que considera que es la situación del sistema público de pensiones.

Para el líder del PSOE, "el problema" tiene solución porque "hay recursos económicos, si hay voluntad política para ponerlos encima de la mesa", pero el Gobierno no resuelve este "principal problema". "Baja los brazos, no le interesa resolver la crisis de sostenibilidad y de déficit que tiene nuestro sistema público de pensiones, olvida que uno de cada tres presiones cobra menos de 650 euros; esta medida que está planteando el Gobierno no le va a repercutir en términos positivos a su bolsillo", apuntó.

En este sentido, denunció que el Gobierno no cree en el Estado de bienestar porque está "desmantelándolo" y el sistema público de pensiones es "la clave de bóveda". Se trata, agregó, de "un Gobierno que no cree en lo público".