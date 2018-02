Un día después de que Ifema (Feria de Madrid) pidiera que se retirara de ARCO la obra titulada 'Presos Políticos' y en la que aparecían pixeladas varias personas encarceladas, como el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, el presidente ejecutivo de Ifema ha pedido disculpas. En cualquier caso, la obra no se va a reponer.

Clemente González soler, asegura que la decisión tomada "en ningún caso perseguía ejercer ninguna censura a la creación" y remarca que "No hubo mala fe en esta acción y aceptamos las críticas recibidas comprendiendo que debemos evitar en el futuro cualquier circunstancia de esta naturaleza"

POLÉMICA OBRA

La última edición de ARCO arrancaba el miércoles en Madrid con polémica. La galería Helga de Alvearm decidía retirar, a petición de la organización, la obra de Santiago Sierra tituada 'Presos políticos'. El montaje consta de 24 retratos de personas encarceladas en España, con un pixelado en el rostro, a los que el autor les ha dado el título de presos políticos y entre los que están personajes que han sido noticia en los últimos meses.

En la obra, que tiene un precio de 80.000 euros, aparece el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y "los Jordis", Cuixart y Sánchez (presidentes de las asociaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural, respectivamente).

Entre los "protagonistas", también aparece Andrés Bódalo, concejal de Podemos detenido por varias agresiones, los radicales detenidos en Alsasua por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas o los titiriteros madrileños que mostraron en su obra infantil la pancarta de "Gora Alka-ETA".

En 2010, el artista rechazó un premio de 30.000 euros tras recibir el Premio Nacional de Artes Plásticas mandando una carta a la que era ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde en la que decía que el arte "me ha otorgado una libertad a la que no estoy dispuesto a renunciar. Consecuentemente, mi sentido común me obliga a rechazar este premio".