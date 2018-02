Rivera: "No me parece bien" la retirada de la exposición sobre "presos políticos" en ARCO

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguró este jueves que no le parece bien la retirada de la exposición sobre "presos políticos" que iba a exhibirse en ARCO, por entender que la "provocación" es consustancial a la creación artística.

En una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, Rivera se refirió a la retirada de esa exposición de fotografías de Santiago Sierra que se iba a exhibir en el stand de Helga de Alvear y que ARCO decidió retirar para "evitar polémica".

Rivera precisó que "formalmente se ha retirado de manera voluntaria" sin que haya habido una "instrucción" más allá de una recomendación, por lo que no cree que se pueda hablar de censura.

En todo caso, "no me parece bien", aclaró, y de haber podido decidir "no lo hubiera hecho", porque la expresión artística "puede ser provocadora".

Considera que retratar a esas personas como presos políticos "cuando no lo son" es toda una "provocación", pero "eso es el arte", añadió, sin que eso implique que tenga que gustar o se tenga que estar de acuerdo. "No comparto esa decisión", a pesar de la posición política de Ciudadanos respecto de esos presos, sentenció.