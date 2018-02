¿Paga Podemos 800 euros menos de media a las mujeres del partido?

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, acusó este martes a Podemos de pagar a las mujeres de su plantilla una media de 800 euros menos que a los hombres.

Así lo afirmó durante la sesión de control al Gobierno en el Senado ante la pregunta de la senadora María Freixanet, de Unidos Podemos, acerca de la actuación del Ejecutivo para eliminar la discriminación salarial a las mujeres.

Durante su intervención, Freixanet acusó a Báñez de que "su abandono a las mujeres es total", de mentir cuando dice que la brecha salarial es menor que nunca, y de "practicar el negacionismo". "No me responda con un mundo que no existe", le espetó a la ministra.

Por su parte, la ministra respondió que "en la España en que hoy vivimos, no en la que se inventa todas las tardes Podemos, la realidad de los datos es incuestionable", señalando que hay más mujeres que nunca trabajando y que la brecha salarial en España está por debajo de la media europea y de la que existe en países como Reino Unido y Alemania.

Además, Báñez afirmó que "es muy fácil criticar" y señaló a Podemos que "podrían empezar dando ejemplo" al criticar que, según los datos publicados en su página web, las mujeres de su plantilla cobran de media 800 euros menos que los hombres.