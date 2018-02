'El Bigotes' señala al marido de Cospedal y a un amigo de Rajoy: "venían a soltar el mondongo"

Álvaro Pérez Alonso, más conocido como "El Bigotes", ha prestado declaración en la comisión del Congreso en la que se investiga la presunta financiación ilegal del Partido Popular. El responsable de la empresa "Orange Market" de la red Gürtel ha señalado directamente a Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, y a Ángel Piñeiro López como personas que figuran en los papeles de Bárcenas pero que no son llamados a declarar.

"Figuran como atizantes (donantes), iban a soltar el mondongo y no les he visto en ningún juicio, no dicen ni pío. A lo mejor es que tienen algún privilegio. Me gustaría que vinieran mañana aquí como yo", ha dicho.

Pérez también ha destacado que todas las empresas de Correa "han trabajado con todo el PP" y que el cobro que recibían aquellos empresarios que trabajaban con el cabecilla de Gürtel "lo hacían con felicidad y alegría". Posteriormente ha asegurado que los populares "le deben dinero a las empresas de Correa" y señala que Mariano Rajoy "era el responsable final de aprobar las campañas electorales del PP". También ha arremetido contra el ministro de Justicia, Rafael Catalá: "Pidiendo justicia ejemplar, parece un vendedor de chochonas".

"El Bigotes" ha asegurado que viendo el actual Grupo Popular del Congreso, en el PP "siguen los mismos", con algunas incorporaciones de dirigentes jóvenes que "insultan":

"Los dirigentes jóvenes no tienen ni la más remota idea de lo que pasaba. Les resulta muy fácil insultar, pero si veo el hemiciclo, sigo viendo a los mismos. Es muy fácil echar balones fuera, insultar a los que estamos en el lado oscuro, pero no conocen cómo pasaba, como sucedía", ha asegurado.