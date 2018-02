La número 2 de Economía: "No me veo de sustituta de Guindos"

En un desayuno informativo organizado por Executive Forum España, la secretaria de Estado fue preguntada por la sustitución del ministro de Economía, después de que el Eurogrupo se postulara a favor de Luis de Guindos para ocupar la Vicepresidencia del BCE y se retirara el candidato irlandés Philip Lane.

Garrido subrayó que "la elección del anterior (ministro de Economía) ha sido una buena elección" y confió "plenamente" en que el sustituto de Guindos será "el ministro adecuado".

La secretaria de Estado quiso poner en valor la figura del titular de Economía destacando que "es de las personas que tiene una mayor honestidad intelectual en la toma de decisiones en momentos duros" y que "conoce la dureza de las decisiones pero sabe lo que está en juego". Por ello, "Europa y el BCE se van a beneficiar" con su nombramiento, aseguró.

"Que se reconozca que España cuenta, que España está ahí porque se lo merece y es uno de los grandes países de la Unión Europea", dijo, y concluyó que "es de justicia" este puesto y "el candidato no ha podido ser mejor".

La secretaria de Estado de Comercio, Marisa Poncela, también habló de la sustitución de Guindos "la verdad es que no me había visto en ninguna quiniela", aseguró, para añadir que "yo estoy aquí para trabajar en todo lo que me manden y seguiré haciéndolo mientras me lo requieran".

La incógnita sobre quién ocupará el puesto al frente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad llega después de que ayer el Eurogrupo mostrase su apoyo a la candidatura de Luis de Guindos para ocupar la vicepresidencia del BCE.