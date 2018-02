La ex líder del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, ha confirmado esta mañana que no va a querellarse contra Francisco Granados. En una entrevista realizada por Carlos Herrera en 'Herrera en COPE', la ex presidenta de la Comunidad de Madrid ha alegado que "no tiene dinero para abogados" y que no tiene "nada" que esconder ante las acusaciones del ex consejero de Presidencia, que la sitúa como responsable última de la supuesta financiación ilegal del partido.

Además, ha señalado que Granados ha lanzado dichas acusaciones "sin pruebas" y serán los jueces los que señalen si tiene razón o no, ya que el Fiscal General del Estado, Julián Sánchez Melgar, sostuvo en el juicio del pasado viernes a Granados que "acusar sin pruebas es difamar".

Esperanza Aguirre ha reconocido que de la financiación no se ocupó lo suficiente "porque había cuatro personas encargadas de ello" y que "jamás vio una cuenta, como el resto de ex presidentes del PP". Sobre la posible existencia de una cuenta en Suiza de Granados, admite que no fue avisada de ello aunque no se fiaba del todo porque no disponía de pruebas fiables: "Me pasaron números, que podían ser de cualquier cuenta. Ni siquiera se ha probado que era suya".

Por otra parte, Aguirre cree que Mariano Rajoy confía en su presunción de inocencia y que no se tomó a mal que Cristina Cifuentes no pusiese la mano en el fuego por ella, admitiendo posteriormente que con la actualñ presidente se lleva "muy bien".