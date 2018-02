El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, afirmó este lunes que ser "patriota" es defender los servicios públicos, aunque calificó de "estupendo" que artistas como Marta Sánchez pongan letra al himno español y "pongan su creatividad al servicio de lo que quieran".

"Lo importante para amar a tu país no son los himnos y tus banderas, son los servicios públicos", valoró el líder de Podemos, que defendió una buena sanidad y una buena educación. Este fin de semana el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, compartió en su perfil de Twitter un momento del concierto de Marta Sánchez en el que cantaba su propuesta de letra para el himno nacional. "Como a muchos de vosotros, me llega este vídeo. Muy buena iniciativa de @Martisima_SoyYo. La inmensa mayoría de los españoles nos sentimos representados. Gracias, Marta", indicó el jefe del Ejecutivo.

En la misma línea Albert Rivera, líder de Ciudadanos, ha aplaudido la iniciativa de Marta Sánchez.

'Rojo y amarillo, colores que brillan en mi corazón y no pido perdón' . Valiente y emocionante @Martisima_SoyYo poniendo letra y corazón al himno nacional. https://t.co/DkaYwPwyAq Albert Rivera (@Albert_Rivera) 18 de febrero de 2018

Algunos han ido más allá y proponen, como el eurodiputado del PP, Esteban González Pons, que Sánchez interprete esta versión del himno en la final de la Copa del Rey

Sin embargo, el PSOE se muestra en contra de cambiar el himno

La exministra de Cultura y actual secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, señaló hoy que su partido no quiere participar en el debate que ha generado la balada que cantó este fin de semana con los acordes del himno de España la cantante Marta Sánchez, y se limitó a decir que "nuestro himno no tiene letra, y ya está. No es ni bueno ni malo ni nada, es la realidad por razones históricas de nuestro país".