Rivera, sobre el PP: "Un partido que se hunde no tiene que hundir a todos los españoles con él"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguró este jueves refiriéndose al PP que "un partido que se hunde no tiene que hundir a todos los españoles con él" ni convertir en problemas de toda la sociedad los suyos propios, por lo que le emplazó de nuevo a hacer autocrítica, regenerarse y cumplir el acuerdo de investidura para hacer posibles la estabilidad y las reformas pactadas.

En una entrevista en Telecinco, Rivera negó que haya "divorcio" entre el PP y Ciudadanos porque "nunca nos casamos". Hubo una investidura con la que su partido fue "artífice del desbloqueo" votando a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, algo qu eno hizo "ni el PNV ni el PSOE", a cambio de 150 reformas concretas que ahora el Ejecutivo tiene que ejecutar. "No es una opinión, es una obligación", precisó.

Rivera reiteró que es el PP quien es responsable de los casos de corrupción que le afectan y de la gestión que ha decepcionado a los votantes que ha perdido, y Ciudadanos solo puede "aguantar la embestida de los nervios" siempre que cambien de estrategia y se dediquen a gobernar y a cumplir con sus compromisos.

Rechazó, en ese sentido, la posibilidad de seguir prorrogando los Presupuestos y sacar las cuentas a base de decretos "como si esto fuera una gestoría en vez de un parlamento", y emplazó al PSOE a "no borrarse" de la estabilidad e implicarse para que el proyecto de ley pueda salir adelante sin tener que condicionarlo al respaldo de los nacionalistas del PNV.

Rivera advirtió también al PP de que si la batalla que quiere librar con Ciudadanos es la de la corrupción "tiene todas las de perder" porque el PP está implicado en múltiples casos de relevancia. Criticó en ese sentido, que sea su partido, con superavit en sus cuentas, sin ningún caso de corrupción y "con un diez" de Transparencia Internacional el que tenga que dar explicaciones de sus finanzas a otro con 900 imputados, una "caja B en Suiza" y con Mariano Rajoy "en los papeles de Bárcenas".

Aseguró que las "salvedades" detectadas por el Tribunal de Cuentas existen también en otras siete formaciones de las que el PP no habla, y que se trata simplemente de cosas que hay que "corregir" pero que no implican irregularidad alguna. Eso mismo, dijo, le ha pasado al PP "toda la vida" y además hay que tener en cuenta que los consejeros de ese órgano no son jueces sino políticos nombrados por los grandes partidos.

Sobre esa base, retó al PP a limpiarse, hacer autocrítica y gobernar, y no "salpicar a los que estamos limpios". "Un partido que se hunde no tiene que hundir a todos los españoles con él", concluyó.