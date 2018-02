WhatsApp activa el servicio de transferencias entre usuarios

WhatsApp sigue actualizándose e incorpora una nueva herramienta para sus usuarios. Tras crear la herramienta WhatsApp Business para facilitar las interacciones entre empresas y clientes, ahora ha activado un nuevo servicio, que se denomina WhatsApp Payments, que estará destinado a facilitar transferencias entre usuarios.

La aplicación de mensajería instantánea ha comenzado a probar el servicio en la versión beta de WhatsApp en la India, aunque no se ha anunciado de manera oficial en otros países. Los usuarios que disponen de dicho servicio pueden configurarla en el menú del chat que se despliega en la cruz que aparece en la parte inferior izquierda.

WhatsApp for iOS 2.18.21: the payment option in WhatsApp Settings.

*Probably* the roll out has started in India ONLY.

If you're Indian and you see this option too, please let me know. 🇮🇳 Also on Android! pic.twitter.com/RW1TzfsGkW