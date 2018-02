17 muertos en un tiroteo en un instituto de Florida: Así se perpetró la matanza

Poco a poco se van conociendo más detalles de la matanza perpetrada anoche en Estados Unidos cuando Nikolas Cruz abrió fuego en una escuela de secundaria de Florida matando a 17 personas. Según avanza la investigación se ha podido confirmar cómo el joven intentó mezclarse con los aterrorizados estudiantes del Marjory Stoneman Douglas que huían del lugar tras producirse el primer disparo. Para provocar el caos, el agresor hizo sonar la alarma de incendios con el objetivos de que la mayoría de alumnos saliera al pasillo. En ese momento comenzó a disparar.

Otros alumnos decidieron quedarse escondidos en las propias aulas esperando a que pasara el terror.

Still locked in. I checked the local news and there is 20 victims. Long live Majory Stoneman Douglas High. pic.twitter.com/4kQMAlCBWt