Rajoy: "ETA ha sido derrotada por la ley, el Estado y la sociedad vasca"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, subrayó este miércoles que la banda terrorista ETA "ha sido derrotada por la ley, por el Estado de Derecho y por la inmensa mayoría de la sociedad vasca", aunque "haya gente que se cree que solo la derrotó ella".

En la sesión de control al Ejecutivo, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, preguntó a Rajoy por las declaraciones del coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, del 3 de febrero en 'La Vanguardia', "en las que situaba al PNV en el bando de 'los malos' en la lucha contra ETA junto a 'etarras, batasunos y la Iglesia vasca'".

El presidente del Gobierno contestó que esas afirmaciones no se produjeron con motivo de su actividad profesional actual, sino en el marco de la promoción de un libro. En todo caso, puso el acento en que "luego se rectificaron por parte del propio periodista".

"Entiendo que usted pueda sentirse ofendido, pero una vez rectificadas por el propio periodista deberíamos dejar por zanjado el incidente", pidió Rajoy, a lo que Esteban contestó cargando contra las "ínfulas de héroe y ganas de protagonismo" de Sánchez Corbí.

El portavoz peneuvista adujo que "una persona condenada por torturas no puede ser jefe de la UCO". "No puede acusar a partidos políticos de perfil democrático de connivencia con la violencia y no se atreverán a removerlo por el que dirán, pero es exactamente en mi opinión lo que deberían hacer", aseveró.

Rajoy volvió a insistir en que no ve "ninguna razón" para que se sienta "ofendido" cuando el periodista que hizo la entrevista "dijo que nadie había dicho eso". Así las cosas, le pidió ir "a la mayor" porque "ETA ha sido derrotada por la ley, por el Estado de Derecho y por la inmensa mayoría de la sociedad vasca".

"Hoy lo procedente es elevarnos y los primeros que tenemos la obligación de elevarnos somos usted y yo y las personas que tenemos responsabilidades políticas", sentenció Rajoy, basándose en que "las cosas han cambiado en el País Vasco, han cambiado a mejor y lo dice todo el mundo".

"Tenga la total y absoluta certeza de que será mucho más útil para consolidar los tiempos mejores que se están viviendo en el País Vasco que usted y yo no entremos en cosas que al final son propias de lo que usted está pensando que son", remachó Rajoy.