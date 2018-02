Muere Enrique de Dinamarca, marido de la reina Margarita II

El Príncipe Enrique de Dinamarca, conde de Monpezat y esposo de la reina Margarita II, falleció anoche a los 83 años de edad. El monarca danés llevaba alejado de la vida pública un año debido a una demencia que posteriormente provocó el deterioro de su estado de salud.

Así lo hizo saber la casa real danesa a través de un comunicado oficial publicado en su web: "Su alteza real, el Príncipe Enrique, murió el martes 13 de febrero a las 23:18 (hora local) en el castillo de Fredensborg".

I have been very sad when I read that "Prince Henrik wants to spend his last time at Fredensborg Castle". All my thoughts are with Prince Henrik and his family.