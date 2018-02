El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, afirmó este lunes que la propuesta de una Presidencia simbólica de Carles Puigdemont desde Bruselas es "una cosa absolutamente extravagante" y avisó de que el artículo 155 de la Constitución seguirá en vigor en Cataluña "hasta que haga falta".

El también ministro de Educación, Cultura y Deporte se pronunció en estos términos en una entrevista en Rne recogida por Servimedia, donde valoró que el impás que vive Cataluña ante la falta de un Gobierno "perjudica a la imagen" de esta comunidad autónoma "en el mundo".

Adujo que "lo que estamos viendo ahora es el surgimiento de las discrepancias entre dos partidos (PDECat y ERC) que tienen un objetivo" pero que "en sus políticas difieren y mucho". La secesión, les advirtió, es algo que el Gobierno "no va a consentir".

En este sentido, remarcó que el artículo 155 ha dejado "las cosas muy claras" y subrayó que este precepto constitucional seguirá en vigor "hasta que haga falta". "Es el que ha traído estabilidad a Cataluña, respeto al orden constitucional y respeto al orden autonómico", afirmó Méndez de Vigo.

Por tanto, indicó que hasta que no haya un Gobierno en Cataluña constituido conforme a la ley y que se mantenga en el marco del Estatuto de Autonomía, este artículo constitucional seguirá en marcha. En este sentido, rechazó la Presidencia simbólica de la Generalitat por ser "una cosa absolutamente extravagante".

Se preguntó "qué es eso de tener un presidente simbólico que está a 1.500 kilómetros" y remarcó que "eso no es posible y el Gobierno no lo consentirá", como tampoco permitirá una reforma exprés de la ley de Presidencia que desde el punto de vista jurídico "no tiene recorrido".