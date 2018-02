El hallazgo de una bomba de la II Guerra Mundial provoca el cierre del aeropuerto de Londres

El aeropuerto de la ciudad de Londres ha sido cerrado esta madrugada debido al descubrimiento de una bomba de la II Guerra Mundial sin detonar que ha sido localizada en el muelle Rey Jorge V del río Támesis, según ha informado 'El País'.

Desde su hallazgo, el aeródromo ha cancelado todos los vuelos previstos para el día de hoy por motivos de seguridad. Esta medida afectará a más de 16.000 pasajeros, tal y como han asegurado medios británicos como 'BBC'. A través de un comunicado y también en redes sociales, el aeropuerto ha informado de la localización del artefacto.

Following the discovery of a World War Two ordnance in King George V Dock as part of planned development works, a 214m exclusion zone has been implemented as a precaution by the Met Police. As a result, London City Airport is currently closed. (1/3)