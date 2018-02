El PP asegura que Cs y Podemos "están buscando votos y no una reforma electoral mejor para España"

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, sostuvo este viernes que Ciudadanos y Unidos Podemos han hecho gala de una nueva "sintonía" porque ambos "están buscando votos y no una reforma electoral mejor para España". "Pretenden sacar provecho político a través de lo que no consiguen en las urnas", opinó.

En una entrevista en RNE recogida por Servimedia, Maíllo se refirió así a la reunión que mantuvieron ayer delegaciones de ambos partidos para intentar materializar una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) y de la que Cs salió resaltando que es "sumamente importante" compartir "objetivos" y Podemos recalcando la "sintonía total".

"Curiosa o sospechosa", así catalogó el 'número 3' de Mariano Rajoy en Génova esta reunión. Fue más allá al decir que resulta "sorprendente" que "dos partidos antagónicos" digan públicamente que tienen "sintonía". Opinó que esto es así porque ambos "están buscando votos y no una reforma electoral mejor para España".

A su juicio, con esta propuesta de reforma electoral pretenden "sacar provecho político a través de lo que no consiguen en las urnas". Defendió que esta reforma necesitaría "consenso" y que "lo que no se puede permitir es hacerla para disminuir la representatividad y la capacidad de influencia de la España que habitualmente no tiene voz".

"Lo que proponen creo que generaría bastante conflicto territorial", resaltó Maíllo, antes de exponer la propuesta de su partido, que pasa porque todos se comprometan a apoyar la lista más votada en futuras elecciones. "Eso sí sería una gran reforma y podría entrar en vigor en las próximas municipales y autonómicas", remachó.