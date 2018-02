El Carlos Herrera más irónico: "No eres cargo público, eres carga pública"

La comparecencia de Irene Montero el pasado miércoles en la que utilizó la expresión portavoces y "portavozas" continúa dando que hablar. El último que ha arremetido contra la portavoz del grupo parlamentario de Unidos Podemos ha sido el periodista de 'COPE' y presentador de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera.

El periodista radiofónico se preguntaba a sí mismo de manera irónica que si él era "periodisto" en vez de periodista, siguiendo el criterio de utilización de las letras "e" y "a" de Montero. Por otra parte, preguntó de manera indirecta a Irene Montero: "A ver Irene, ¿esto cómo va? ¿los hombres tenemos voces y las mujeres tenéis vozas? No consiste solo en meter la pata. Cada uno mete la pata, la recoge y se olvida. Pues no, hay que huir hacia delante. Entonces, Irene Montera, habrá que reconocer que no eres un cargo público, sino una carga pública, y como queremos ser muy feministas, vamos a hacer lo imposible porque el lenguaje termine en 'a'".

También hizo uso de la ironía para hablar del medio periodístico en el que se desenvuelve basándose en el lenguaje que utilizó Montero, diciendo "radia" en lugar de radio.