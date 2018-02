Apple Watch se consolida y desbanca a la industria relojera tradicional

Apple sigue conquistando el mercado. Tras convertirse en referencia en mercados como el de los ordenadores, los teléfonos móviles o las tablets, la compañía de la manzana ha conseguido consolidar el Apple Watch y arañar gran parte de la cuota del mercado relojero.

Según reflejan los últimos resultados trimestrales compartidos por la compañía, la venta del producto ha crecido en más de un 30%, superando los 5.000 millones de facturación y rozando los números registrados por el iPad.

Según recoge 'Hipertextual', la compañía ha reflejado su satisfacción con el excelente rendimiento del Watch . Luca Maestri (CFO) y Tim Cook (CEO) han declarado que "las ventas de Apple Watch Series 3 fueron más del doble de las registradas por el Series 2 hace un año. El Apple Watch es el smartwatch más popular del mundo y ganó creció en cuota de mercado durante este último trimestre".

El crecimiento del producto ha provocado que la venta de Apple Watch supere a las relojeras suizas tradicionales.

For the first time, #Apple shipped more Apple Watches in 4Q2017, than the entire Swiss Watch Industry shipped watches! Apple is the biggest watch maker in the world #AppleWatch pic.twitter.com/G6M6TJ7uO2